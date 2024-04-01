Трех лыжников, попавших в лавину в Швейцарии, нашли мертвыми
Спасатели нашли мертвыми трех лыжников, которые днем попали в лавину на горнолыжном курорте в швейцарских Альпах.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на швейцарскую телерадиокомпанию SRF.
После схода лавины около 14 часов по местному времени непрерывно продолжалась поисковая операция на большой площади.
К вечеру трех лыжников, которые попали в лавину, нашли мертвыми. Еще одного пострадавшего человека удалось спасти.
По состоянию на понедельник в швейцарских Альпах был объявлен второй наивысший уровень лавинной опасности из-за большого количества свежего снега и штормового ветра.
За текущий зимний сезон, который подходит к концу, в Швейцарии в результате схода лавин погибли 14 человек, большинство из них – лыжники.
Так, в начале марта спасательные службы искали шестерых лыжников, которые исчезли в швейцарских Альпах в сложных погодных условиях. Впоследствии пятерых из них нашли мертвыми.
На прошлой неделе один человек погиб в лавине возле горнолыжного курорта в Грузии.