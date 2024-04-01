В уряді Естонії вважають, що молодші класи шкіл у Нарві зможуть перейти на навчання естонською 

Міністерка освіти Естонії Крістіна Каллас вважає, що початкові класи шкіл у Нарві все ж можуть переходити на навчання естонською мовою, а значні проблеми будуть лише зі старшими класами.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

У понеділок 1 квітня міністерка освіти приїздила у регіон Іда-Вірумаа та відвідала там декілька шкіл, у тому числі у Нарві – найбільш російськомовному місті Естонії.

Вона зазначила, що ситуація у школах не однакова, але в цілому для 1-4 класів проблеми з переведенням навчального процесу на естонську мову не буде.

Складнішою ситуація є з викладачами предметів у старших класах, оскільки серед них багато тих, хто не володіє естонською мовою на достатньому рівні, щоб викладати.

За оцінками міністерки, лише у Нарві може з’явитися близько 150 вакансій через потребу шукати вчителів з достатнім рівнем володіння естонською мовою, а загалом у всій країні – близько 800 вакансій.

"На початку липня ми будемо знову переглядати ситуацію конкретно у кожній школі… і вирішувати, як саме діяти. Але зараз ми доносимо до усіх шкіл, що потрібно активно шукати викладачів", – сказала Крістіна Каллас.

У мерії Нарви спершу планували просити уряд про довший період переведення освіти на естонську мову викладання, але згодом відклали ці плани.

Нагадаємо, Нарва, що стоїть фактично на кордоні Естонії з Росією, є найбільш російськомовним містом Естонії. Російська там є мовою спілкування для більшості містян.

В останні роки за розпорядженням уряду у Нарві й околицях перенесли шість монументів із радянською військовою символікою, у тому числі танк Т-34, попри невдоволення багатьох містян. Танк відвезли у військовий музей неподалік від столиці.

Згодом у Нарві не захотіли виставляти підбитий російський танк, який привезли з України як музейний експонат.

Детальніше про особливості естонської Нарви – у відеоблозі "ЄвроПравди":

