В правительстве Эстонии считают, что часть класов школ в Нарве смогут начать обучение на эстонском

Министр образования Эстонии Кристина Каллас считает, что начальные классы школ в Нарве все же могут переходить на обучение на эстонском языке, а значительные проблемы будут только со старшими классами.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В понедельник 1 апреля министр образования приезжала в регион Ида-Вирумаа и посетила там несколько школ, в том числе в Нарве – наиболее русскоязычном городе Эстонии.

Она отметила, что ситуация в школах не одинакова, но в целом для 1-4 классов проблемы с переводом учебного процесса на эстонский язык не будет.

Сложнее ситуация с преподавателями предметов в старших классах, поскольку среди них много тех, кто не владеет эстонским языком на достаточном уровне, чтобы преподавать.

По оценкам министра, только в Нарве может появиться около 150 вакансий из-за необходимости искать учителей с достаточным уровнем владения эстонским языком, а в целом по всей стране – около 800 вакансий.

"В начале июля мы будем снова просматривать ситуацию конкретно в каждой школе... и решать, как именно действовать. Но сейчас мы доносим до всех школ, что нужно усердно заниматься поиском учителей", – сказала Кристина Каллас.

В мэрии Нарвы сначала планировали просить правительство о более длительном периоде перевода образования на эстонский язык преподавания, но впоследствии отложили эти планы.

Напомним, Нарва, стоящая фактически на границе Эстонии с Россией, является самым русскоязычным городом Эстонии. Русский там служит языком общения для большинства горожан.

В прошлом году по распоряжению правительства в Нарве и окрестностях перенесли шесть монументов с советской военной символикой, в том числе танк Т-34, несмотря на недовольство многих горожан. Танк отвезли в военный музей неподалеку от столицы.

Позже в Нарве не захотели выставлять подбитый российский танк, который привезли из Украины как музейный экспонат.