Біля грецького острову загубився човен з мігрантами: 17 осіб врятували, троє зникли

Після того, як човен з мігрантами із сусідньої Туреччини вдарився об скелю, рятувальники на східному грецькому острові Хіос у середу шукають щонайменше трьох людей, які вважаються зниклими безвісти.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За даними влади, берегова охорона врятувала 14 осіб, зокрема вісім дітей, біля скелястих берегів на північному сході острова, приблизно за 20 кілометрів від Туреччини. Трьох чоловіків пізніше знайшли на березі.

Представники берегової охорони заявили, що три патрульні судна шукають інших пасажирів, адже врятовані мігранти повідомили про зникнення щонайменше трьох осіб.

Минулого тижня грецька берегова охорона врятувала групу з 29 мігрантів з пошкодженого човна в Середземному морі на південь від Криту.

Перед цим берегова охорона Греції врятувала 74 мігрантів, які на дерев’яному човні намагалися дістатися з Африки до Південної Європи Середземним морем.

В уряді Греції пообіцяли надати додаткову фінансову допомогу і більше персоналу, щоб допомогти острову Крит і його крихітному сусіду Гавдосу впоратися з різким збільшенням прибуття мігрантів.

Крім того, біля берегів Туреччини в Егейському морі затонув гумовий човен з мігрантами, внаслідок чого загинуло щонайменше 22 особи.