Возле греческого острова потерялась лодка с мигрантами: 17 человек спасли, трое пропали

После того, как лодка с мигрантами из соседней Турции ударилась о скалу, спасатели на восточном греческом острове Хиос в среду ищут по меньшей мере трех человек, которые считаются пропавшими без вести.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По данным властей, береговая охрана спасла 14 человек, в том числе восемь детей, у скалистых берегов на северо-востоке острова, примерно в 20 километрах от Турции. Трех мужчин позже нашли на берегу.

Представители береговой охраны заявили, что три патрульных судна ищут других пассажиров, ведь спасенные мигранты сообщили об исчезновении по меньшей мере трех человек.

На прошлой неделе греческая береговая охрана спасла группу из 29 мигрантов с поврежденной лодки в Средиземном море к югу от Крита.

Перед этим береговая охрана Греции спасла 74 мигрантов, которые на деревянной лодке пытались добраться из Африки в Южную Европу по Средиземному морю.

Правительство Греции пообещало предоставить дополнительную финансовую помощь и больше персонала, чтобы помочь острову Крит и его крошечному соседу Гавдосу справиться с резким увеличением прибытия мигрантов.

Кроме того, у берегов Турции в Эгейском море затонула резиновая лодка с мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека.