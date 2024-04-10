Убивство чотирьох людей у Варшаві: суд узяв під варту п’ятьох українців і поляка

Суд варшавського району Мокотув 10 квітня постановив узяти під варту шістьох фігурантів справи про вбивство чотирьох людей, серед затриманих п’ятеро – громадяни України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Gazeta Wyborcza.

34-річному громадянину України Андрію С. інкримінують убивство трьох чоловіків, решті – 42-річному поляку та його 33-річній співмешканці-українці, двом українцям віком 54 та 33 роки та 43-річній українці – неповідомлення про злочин.

"Усі клопотання були задоволені. Суд застосував тимчасовий арешт терміном на три місяці", – повідомив суддя Гжегож Кшиштофюк.

Деякі особи давали пояснення суду, але їхній зміст засекречений. Андрій С., як повідомляється, лише частково зізнався в інкримінованому йому діянні. Повністю зізнався лише один підозрюваний у неповідомленні поліції про вбивство.

Ще одну фігурантку справи – 46-річну українку, яка минулого тижня повідомила про злочин поліції – відпустили додому.

Нагадаємо, справа стосується виявлення тіл чотирьох чоловіків у багатоквартирному будинку, який наразі пустує, у варшавському районі Воля. За даними слідства, загибель цих людей сталася в період з січня по квітень цього року.

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