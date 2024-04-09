Прокуратура Варшави звинуватила 34-річного українця у потрійному вбивстві

Прокуратура Варшави висунула звинувачення українцю в убивстві після того, як у одному з районів Варшави знайшли тіла чотирьох людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Onet.

Прокуратура звинуватила 34-річного громадянина України Андрія С. у вбивстві трьох людей. Загалом у справі буде затримано шість осіб.

"Андрію С., 34-річному громадянину України, інкримінували три вбивства. П’ятьом людям оголосили звинувачення через неповідомлення про злочин. Проти всіх подано клопотання про їхній тимчасовий арешт", – повідомив виданню Шимон Банна, речник окружної прокуратури у Варшаві.

Справа стосується виявлення тіл чотирьох чоловіків у багатоквартирному будинку, який наразі пустує, у варшавському районі Воля.

Перші два тіла знайшли у неділю під купою сміття та ковдр у кімнаті на одному з поверхів. У понеділок у підвалі будинку виявили ще два тіла.

У четвертого загиблого на шиї були сліди начебто від повішення, тому на цьому етапі слідчі не впевнені, чи могли до його смерті бути причетні інші люди, з’ясувало видання із власних джерел. Усі тіла значно розклалися.

Поліція затримала загалом сімох людей у зв'язку зі справою. Серед них як чоловіки, так і жінки. Деякі з них – українського походження.

В одній із кімнат виявили сліди крові і слідчі встановлять, чи належить кров комусь із загиблих. Ще в одній кімнаті виявили сліди, які вказують на те, що там могла статися бійка.

Сварка через жінку є одним із ймовірних мотивів вбивств, повідомляє TVP Info.

За даними слідства, загибель цих людей сталася в період з січня по квітень цього року.

Повідомляли також, що мова може йти про конфлікт між польськими та українськими безхатченками.