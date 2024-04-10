Убийство четырех человек в Варшаве: суд взял под стражу пятерых украинцев и поляка

Суд варшавского района Мокотув 10 апреля постановил взять под стражу шестерых фигурантов дела об убийстве четырех человек, среди задержанных пятеро – граждане Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

34-летнему гражданину Украины Андрею С. инкриминируют убийство трех мужчин, остальным – 42-летнему поляку и его 33-летней сожительнице-украинке, двум украинцам в возрасте 54 и 33 года и 43-летней украинке – неуведомление о преступлении.

"Все ходатайства были удовлетворены. Суд применил временный арест сроком на три месяца", – сообщил судья Гжегож Кшиштофюк.

Некоторые лица давали объяснения суду, но их содержание засекречено. Андрей С., как сообщается, лишь частично признался в инкриминируемом ему деянии. Полностью признался только один подозреваемый в несообщении полиции об убийстве.

Еще одну фигурантку дела – 46-летнюю украинку, которая на прошлой неделе сообщила о преступлении полиции – отпустили домой.

Напомним, дело касается обнаружения тел четырех мужчин в многоквартирном доме, который сейчас пустует, в варшавском районе Воля. По данным следствия, гибель этих людей произошла в период с января по апрель этого года.

Сообщалось также, что речь может идти о конфликте между польскими и украинскими бездомными.