Боррель квапить ЄС із ППО і боєприпасами: Україна не може чекати

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав країни Євросоюзу якнайшвидше визначити доступні системи ППО і боєприпаси та передати їх Україні.

Про це Боррель повідомив після розмови з главою МЗС України Дмитром Кулебою, пише "Європейська правда".

Боррель розповів у своєму Twitter (Х), що обговорив з міністром закордонних справ Кулебою зусилля ЄС щодо прискорення військової підтримки України, зокрема системами ППО та боєприпасами.

"Я звертаюся до держав-членів ЄС, щоб спонукати їх визначити доступне обладнання, яке потрібне Україні", – зазначив Боррель.

Він сказав, що наступній спільній зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС, яка відбудеться 22 квітня, слід об’єднатися з реальними зобов’язаннями та діями. "Україна не може чекати", – наголосив Боррель.

Глави урядів Нідерландів, Чехії та Данії у середу обговорили варіанти постачання Україні додаткового обладнання протиповітряної оборони.

Посилення української ППО було однією з ключових тем розмов із партнерами очільника МЗС України Дмитра Кулеби під час його поїздки на поля міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі минулого тижня.

Як заявив тоді генсек Альянсу Єнс Столтенберг, деякі союзники НАТО вже пообіцяли пошукати системи ППО для України.