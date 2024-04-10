Боррель торопит ЕС с ПВО и боеприпасами: Украина не может ждать

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза скорейше определить доступные системы ПВО и боеприпасы и передать их Украине.

Об этом Боррель сообщил после разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, пишет "Европейская правда".

Боррель рассказал в своем Twitter (Х), что обсудил с министром иностранных дел Кулебой усилия ЕС по ускорению военной поддержки Украины, в том числе систем ПВО и боеприпасов.

"Я обращаюсь к государствам-членам ЕС, чтобы побудить их определить доступное оборудование, которое нужно Украине", – отметил Боррель.

Он сказал, что следующей встрече министров иностранных дел и обороны ЕС, которая состоится 22 апреля, следует объединиться с реальными обязательствами и действиями. "Украина не может ждать", – подчеркнул Боррель.

Главы правительств Нидерландов, Чехии и Дании обсудили варианты поставки Украине дополнительного оборудования противовоздушной обороны.

Ужесточение украинского ПВО было одной из ключевых тем разговоров с партнерами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время его поездки на поля министерской встречи НАТО в Брюсселе на прошлой неделе.

Как заявил генсек Альянса Енс Столтенберг, некоторые союзники НАТО уже пообещали поискать системы ПВО для Украины.