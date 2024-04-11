Внаслідок інциденту з човном біля грецького острову загинули троє дівчат-мігрантів

Рятувальники на східному грецькому острові Хіос у середу знайшли тіла трьох дівчат, які загинули після того, як човен з мігрантами із сусідньої Туреччини вдарився об скелі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Водночас берегова охорона врятувала 14 осіб, зокрема вісім дітей, біля скелястих берегів на північному сході острова, що приблизно за 20 кілометрів від Туреччини. На березі також знайшли двох чоловіків.

Представники берегової охорони заявили, що три патрульні судна шукають інших можливих вцілілих, а човен, як вважають, затонув.

Грецькі острови у східній частині Егейського моря є поширеним пунктом в'їзду до Євросоюзу для мігрантів, які використовують турецькі мережі контрабандистів.

Напередодні повідомляли, що після того, як човен з мігрантами із сусідньої Туреччини вдарився об скелю, рятувальники на східному грецькому острові Хіос у середу шукали щонайменше трьох людей, яких вважали зниклими безвісти.

Минулого тижня грецька берегова охорона врятувала групу з 29 мігрантів з пошкодженого човна в Середземному морі на південь від Криту.

Перед цим берегова охорона Греції врятувала 74 мігрантів, які на дерев’яному човні намагалися дістатися з Африки до Південної Європи Середземним морем.

В уряді Греції пообіцяли надати додаткову фінансову допомогу і більше персоналу, щоб допомогти острову Крит і його крихітному сусіду Гавдосу впоратися з різким збільшенням прибуття мігрантів.