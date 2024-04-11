В результате инцидента с лодкой возле греческого острова погибли трое мигранток

Спасатели на восточном греческом острове Хиос в среду нашли тела трех девочек, которые погибли после того, как лодка с мигрантами из соседней Турции ударилась о скалы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

В то же время береговая охрана спасла 14 человек, в том числе восемь детей, у скалистых берегов на северо-востоке острова, примерно в 20 километрах от Турции. На берегу также нашли двух мужчин.

Представители береговой охраны заявили, что три патрульных судна ищут других возможных выживших, а лодка, как полагают, затонула.

Греческие острова в восточной части Эгейского моря являются распространенным пунктом въезда в Евросоюз для мигрантов, которые используют турецкие сети контрабандистов.

Накануне сообщалось, что после того, как лодка с мигрантами из соседней Турции ударилась о скалу, спасатели на восточном греческом острове Хиос в среду искали по меньшей мере трех человек, которых считали пропавшими без вести.

На прошлой неделе греческая береговая охрана спасла группу из 29 мигрантов с поврежденной лодки в Средиземном море к югу от Крита.

Перед этим береговая охрана Греции спасла 74 мигрантов, которые на деревянной лодке пытались добраться из Африки в Южную Европу по Средиземному морю.

Правительство Греции пообещало предоставить дополнительную финансовую помощь и больше персонала, чтобы помочь острову Крит и его крошечному соседу Гавдосу справиться с резким увеличением прибытия мигрантов.