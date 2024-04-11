Lufthansa и немецкий профсоюз бортпроводников договорились прекратить забастовки

Lufthansa и профсоюз, представляющий интересы бортпроводников, достигли соглашения по заработной плате; ранее из-за этого вопроса в Германии произошли забастовки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Профсоюз UFO заявил, что почти 19 тысяч бортпроводников получат повышение заработной платы на 17,4% в три этапа в рамках трехлетнего соглашения, а также единовременную выплату в размере 3 тысяч евро на человека для компенсации инфляции. Также увеличат некоторые премии.

UFO, которая изначально требовала повышения зарплаты на 15% в течение 18-месячного периода, вынесет соглашение на голосование своих членов, которое не распространяется на сотрудников двух дочерних компаний – Cityline и Discover, переговоры по которым еще продолжаются.

На днях сообщалось, что Verdi и операторы аэропортов достигли соглашения по оплате труда около 25 тысяч сотрудников службы безопасности, чтобы предотвратить дальнейшие забастовки.

Verdi требовала повышения почасовой заработной платы на 2,80 евро, более высоких премий по результатам работы и лучших условий оплаты сверхурочных.

Напомним, что в марте в Германии началась масштабная забастовка машинистов и персонала аэропортов.

В то же время немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn и профсоюз железнодорожников GDL достигли компромисса относительно условий труда, которые последние более четырех месяцев приводили к неоднократным забастовкам и перебоям в движении поездов.