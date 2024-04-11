Премьер Словакии: Мы не будем создавать препятствия на пути Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна желает Украине скорейшего членства в ЕС.

Об этом он сказал в четверг на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Словакии после межправительственных консультаций, сообщает "Европейская правда".

Фицо заверил, что Словакия поддерживает амбиции Украины стать членом ЕС. "Это не спекуляция. Это – абсолютная полная поддержка", – сказал он.

"Мы не являемся страной, которая будет вам создавать препятствия на вашем пути(в ЕС). Наоборот, мы хотим помочь, поделиться с вами своим опытом, который касается переговоров о вступлении", – добавил Фицо.

Он заверил, что Словакия желает Украине быстро стать членом Евросоюза, потому что "это гарантия для перспектив страны, для развития страны и для мирного развития".

"Мы держим кулаки за вас", – заверил Роберт Фицо.

Он также заявил, что Словакия стремится иметь дружеские отношения с Украиной.

Кроме того, Фицо сообщил, что Словакия примет участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии.