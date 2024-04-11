Шмыгаль: Железнодорожное сообщение между Киевом и Кошице запустят до конца года

До конца года Украина и Словакия планируют запустить прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Киевом и Кошице.

Об этом сообщил в четверг на совместной пресс-конференции с премьером Словакии после межправительственных консультаций глава правительства Украины Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

По его словам, на консультациях достигли договоренности в сфере логистики, в частности – железнодорожного сообщения.

"Уже достигнута конкретная договоренность о запуске до конца этого года прямого пассажирского железнодорожного сообщения Киев-Кошице с использованием инфраструктуры колеи 1520 мм", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Украина готова активно расширять пропускную способность пограничных пунктов, чтобы больше людей могли пересекать границу в обе стороны, а товарооборот между странами рос.

"Кроме того, планируем развивать трансграничный железнодорожный маршрут Чоп – Чиерна-над-Тисой", – добавил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна желает Украине скорейшего членства в ЕС.

Кроме того, Фицо сообщил, что Словакия примет участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии.