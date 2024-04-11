Шмигаль: Словаччина допомагатиме Україні з розмінуванням

Словаччина допоможе з очищенням територій від російських мін, надаючи інженерні машини та виробляючи їх спільно з Україною.

Про це повідомив у четвер на спільній пресконференції з прем’єром Словаччини після міжурядових консультацій глава уряду України Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр повідомив, що Словаччина готова надавати допомогу Україні в гуманітарній сфері, зокрема з розмінуванням.

"Говорили про розмінування України. Словаччина готова допомагати і допомагає. Йдеться, зокрема, про спільне виробництво інженерної техніки та про надання вже готових машин для виявлення і знешкодження мін", – сказав Шмигаль.

Він подякував словацьким партнерам "за долучення до великої міжнародної коаліції з очищення наших земель від російського мінного сміття".

Як відомо, після приходу до влади Роберта Фіцо восени минулого року Словаччина на рівні держави відмовилася підтримувати Україну зброєю. Проте офіційна Братислава не заперечує проти приватних контрактів із продажу Україні зброї.

Шмигаль також повідомив, що до кінця цього року Україна та Словаччина планують запустити пряме пасажирське залізничне сполучення між Києвом та Кошице.

А глава словацького уряду Роберт Фіцо розповів, що Словаччина візьме участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії, та що вона бажає Україні якнайшвидшого членства у ЄС.