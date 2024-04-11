Шмыгаль: Словакия поможет Украине с разминированием

Словакия поможет с очисткой украинских территорий от российских мин, предоставляя инженерные машины и производя их совместно с Украиной.

Об этом сообщил в четверг на совместной пресс-конференции с премьером Словакии после межправительственных консультаций глава правительства Украины Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр сообщил, что Словакия готова оказывать помощь Украине в гуманитарной сфере, в частности с разминированием.

"Говорили о разминировании Украины. Словакия готова помогать и помогает. Речь идет, в частности, о совместном производстве инженерной техники и о предоставлении уже готовых машин для обнаружения и обезвреживания мин", – сказал Шмыгаль.

Он поблагодарил словацких партнеров "за приобщение к большой международной коалиции по очищению наших земель от российского минного загрязнения".

Как известно, после прихода к власти Роберта Фицо осенью прошлого года Словакия на уровне государства отказалась поддерживать Украину оружием. Однако официальная Братислава не возражает против частных контрактов по продаже Украине оружия.

Шмыгаль также сообщил, что до конца этого года Украина и Словакия планируют запустить прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Киевом и Кошице.

А глава словацкого правительства Роберт Фицо рассказал, что Словакия примет участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии, и что она желает Украине скорейшего членства в ЕС.