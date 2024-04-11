Зеленський і президент Румунії обговорили транзит, ППО і оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський у Вільнюсі зустрівся з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, із яким вони обговорили транзит української продукції, потреби Києва в системах ППО та співпрацю у сфері оборони.

Про це глава держави розповів у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Як зазначив президент, із Йоганнісом вони обговорили взаємодію в оборонній сфері. Зеленський проінформував румунського колегу про російські обстріли Дністровської ГЕС та про потребу посилення української ППО.

"Окремо говорили про роботу експортного коридору України з Румунією та Молдовою. Цінуємо позицію Румунії в питанні транзиту української агропродукції. В умовах агресії Росії тандем Україна – Румунія робить значний внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки", – повідомив глава держави.

Зеленський також зустрівся у Вільнюсі з президентом Чехії Петром Павелом, із яким вони говорили про підтримку України та посилення співпраці в галузі ОПК, та з литовським президентом Гітанасом Науседою.

Зеленський у четвер прибув до Литви для участі у саміті Тримор’я.