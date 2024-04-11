Зеленский и президент Румынии обсудили транзит, ПВО и оборонное сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, с которым они обсудили транзит украинской продукции, потребности Киева в системах ПВО и сотрудничество в сфере обороны.

Об этом глава государства рассказал в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Как отметил президент, с Йоханнисом они обсудили взаимодействие в оборонной сфере. Зеленский проинформировал румынского коллегу о российских обстрелах Днестровской ГЭС и о необходимости усиления украинской ПВО.

"Отдельно говорили о работе экспортного коридора Украины с Румынией и Молдовой. Ценим позицию Румынии в вопросе транзита украинской агропродукции. В условиях агрессии России тандем Украина – Румыния делает значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", – сообщил глава государства.

Зеленский также встретился в Вильнюсе с президентом Чехии Петром Павелом, с которым они говорили о поддержке Украины и усилении сотрудничества в области ОПК, и с литовским президентом Гитанасом Науседой.

Зеленский в четверг прибыл в Литву для участия в саммите Триморья.