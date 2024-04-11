Топгенерал США в НАТО назвав головні складнощі з навчанням українців на F-16

Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що винищувачі F-16 і далі залишаються важливими для посилення військового потенціалу Україні, та розповів про складнощі в підготовці українських військових.

Про це Каволі сказав на слуханнях Комітету з питань збройних сил Палати представників США, його цитує "Голос Америки", повідомляє "Європейська правда".

Командувач сил НАТО в Європі зазначив, що F-16, як і "будь-які літаки", допоможуть Збройним Силам України. Водночас перехід від радянської авіації до сучасного винищувача четвертого покоління викликає труднощі в українських льотчиків.

"Ми працюємо над цим разом з ними, працює ціла коаліція країн. Зрештою, для них це буде надзвичайно цінна річ", – сказав генерал.

Серед найбільших труднощів в навчанні українців на F-16 Каволі вказав знання англійської мови.

"Якщо всі посібники, всі інструкції та всі кнопки написані англійською мовою, ви принаймні повинні знати достатньо англійської для цього. До речі, це також міжнародна мова польотів. Тому просто необхідно мати певний рівень володіння мовою. Це перший крок", – пояснив він.

Інша проблема, за словами американського генерала, пов’язана з відсутністю достатньої базової підготовки в деяких українських льотчиків. У такому разі вони спершу мають пройти її, після чого вже опановувати F-16.

Також Каволі вказав, що в України не вистачає військових авіаторів.

"Обмежуючим фактором щодо кількості, яку ми зараз готуємо, є наявність українських пілотів. Українці ретельно прорахували, скільки пілотів вони можуть відправити, і при цьому підтримувати належний рівень бойової активності всередині України. І це те, що визначає фактичний розмір підготовки або кількість пілотів у робочому конвеєрі", – додав командувач сил НАТО в Європі.

За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.

Нещодавно уряд Бельгії схвалив виділення 25-го пакета підтримки для України, який передбачає кошти на обслуговування винищувачів F-16.