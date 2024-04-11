Топ-генерал США в НАТО назвал главные сложности с обучением украинцев на F-16

Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что истребители F-16 и дальше остаются важными для усиления военного потенциала Украины, и рассказал о сложностях в подготовке украинских военных.

Об этом Каволи сказал на слушаниях Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США, его цитирует "Голос Америки", сообщает "Европейская правда".

Командующий сил НАТО в Европе отметил, что F-16, как и "любые самолеты", помогут Вооруженным Силам Украины. В то же время переход от советской авиации к современному истребителю четвертого поколения вызывает трудности у украинских летчиков.

"Мы работаем над этим вместе с ними, работает целая коалиция стран. В конце концов, для них это будет чрезвычайно ценная вещь", – сказал генерал.

Среди самых больших трудностей в обучении украинцев на F-16 Каволи указал знание английского языка.

"Если все пособия, все инструкции и все кнопки написаны на английском языке, вы по крайней мере должны знать достаточно английского для этого. Кстати, это также международный язык полетов. Поэтому просто необходимо иметь определенный уровень владения языком. Это первый шаг", – пояснил он.

Другая проблема, по словам американского генерала, связана с отсутствием достаточной базовой подготовки у некоторых украинских летчиков. В таком случае они сначала должны пройти ее, после чего уже осваивать F-16.

Также Каволи указал, что в Украине не хватает военных авиаторов.

"Ограничивающим фактором по количеству, которое мы сейчас готовим, является наличие украинских пилотов. Украинцы тщательно просчитали, сколько пилотов они могут отправить, и при этом поддерживать надлежащий уровень боевой активности внутри Украины. И это то, что определяет фактический размер подготовки или количество пилотов в рабочем конвейере", – добавил командующий сил НАТО в Европе.

По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.

Недавно правительство Бельгии одобрило выделение 25-го пакета поддержки для Украины, который предусматривает средства на обслуживание истребителей F-16.