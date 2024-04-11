Прем’єр Ірландії вважає, що в ЄС з’явиться більше прихильників визнання Палестини

Новий прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс назвав "дуже ймовірним" визнання Палестинської держави з боку інших країн-членів ЄС після того, як про такий крок публічно заявили в Дубліні та Мадриді.

Про це він сказав під час візиту до Брюсселя 11 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

Ірландський прем'єр-міністр сказав, що його уряд працюватиме над тим, аби переконати інші країни ЄС слідом за Ірландією офіційно визнати Палестинську державу.

"Кожна країна повинна вирішити, чи хоче вона бути частиною потенційної коаліції європейських країн-членів, яка визнає державу. Але я вважаю, що дуже ймовірно, що вона буде більшою, ніж просто Ірландія та Іспанія", – сказав він.

Гарріс запевнив, що Ірландія хоче визнати Палестину, "і я хотів би зробити це разом із низкою інших країн".

Також голова уряду Ірландії повторив заклик до Ізраїлю негайно припинити вогонь у секторі Гази, а до міжнародної спільноти – "використовувати всі важелі, які є в її розпорядженні, щоб допомогти досягти припинення вогню".

Раніше Іспанія домовилася з лідерами Ірландії, Мальти та Словенії зробити перші кроки до визнання Палестинської держави. Мадрид, за даними ЗМІ, може оголосити про визнання до липня цього року.

Британія, США та інші західні країни публічно підтримують ідею створення держави Палестини для вирішення багаторічного арабо-ізраїльського конфлікту.

Проте ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу відкидає таку перспективу навіть після завершення нинішньої війни з угрупованням ХАМАС.