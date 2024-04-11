Премьер Ирландии считает, что в ЕС появится больше сторонников признания Палестины

Новый премьер-министр Ирландии Саймон Харрис назвал "очень вероятным" признание Палестинского государства со стороны других стран-членов ЕС после того, как о таком шаге публично заявили в Дублине и Мадриде.

Об этом он сказал во время визита в Брюссель 11 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

Ирландский премьер-министр сказал, что его правительство будет работать над тем, чтобы убедить другие страны ЕС вслед за Ирландией официально признать Палестинское государство.

"Каждая страна должна решить, хочет ли она быть частью потенциальной коалиции европейских стран-членов, которая признает государство. Но я считаю, что очень вероятно, что она будет больше, чем просто Ирландия и Испания", – сказал он.

Харрис заверил, что Ирландия хочет признать Палестину, "и я хотел бы сделать это вместе с рядом других стран".

Также глава правительства Ирландии повторил призыв к Израилю немедленно прекратить огонь в секторе Газа, а к международному сообществу – "использовать все рычаги, которые есть в его распоряжении, чтобы помочь достичь прекращения огня".

Ранее Испания договорилась с лидерами Ирландии, Мальты и Словении сделать первые шаги к признанию Палестинского государства. Мадрид, по данным СМИ, может объявить о признании до июля этого года.

Великобритания, США и другие западные страны публично поддерживают идею создания государства Палестины для решения многолетнего арабо-израильского конфликта.

Однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отвергает такую перспективу даже после завершения нынешней войны с группировкой ХАМАС.