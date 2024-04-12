Аварія човна з мігрантами біля Лампедузи: 9 загиблих, 15 зниклих безвісті

Італійська берегова охорона врятувала 22 людини та знайшла дев'ять тіл після того, як човен контрабандистів з мігрантами перекинувся під час шторму приблизно в 50 кілометрах на південь від італійського острова Лампедуза.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Жертвами стали 6-місячна дитина та вісім чоловіків, повідомляє Агентство ООН у справах біженців (UNHCR). Шестеро з тих, хто вижив, отримали медичну допомогу від сильного переохолодження та зневоднення.

Ті, хто вижив, повідомили, що човен зі сталевим дном вийшов з туніського міста Сфакса в ніч на неділю, де на борту перебували 46 осіб з Гвінеї, Буркіна-Фасо, Малі та Кот-д'Івуару.

Човен перекинувся в середу вранці, коли хвилі сягали 5 метрів, і пасажири човна "дуже розхвилювалися, коли зламався двигун, а плавзасіб почав дрейфувати", повідомило UNHCR.

Італійська берегова охорона заявила, що продовжує повітряне спостереження за районом, який знаходиться в зоні пошуково-рятувальних робіт Мальти.

Спроби перетнути Середземне море з Африки до Європи зазвичай збільшуються з наближенням літа, що викликає занепокоєння щодо збільшення кількості корабельних аварій, особливо з огляду на те, що італійські портові правила обмежують діяльність благодійних рятувальних човнів.

Ультраправий уряд Італії нещодавно наказав благодійним суднам після кожної рятувальної операції йти в північні порти, скоротивши їхню діяльність, а також конфіскував судна, які, за його словами, порушують його правила.

Напередодні повідомляли, що рятувальники на східному грецькому острові Хіос у середу знайшли тіла трьох дівчат, які загинули після того, як човен з мігрантами із сусідньої Туреччини вдарився об скелі.

Перед цим біля берегів Туреччини в Егейському морі затонув гумовий човен з мігрантами, внаслідок чого загинуло щонайменше 22 особи.

До того стало відомо, що двоє людей загинули під час спроби дістатися до іспанських Канарських островів човном, у якому загалом перебували 40 мігрантів.