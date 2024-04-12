Крушение лодки с мигрантами возле Лампедузы: 9 погибших, 15 пропавших без вести

Итальянская береговая охрана спасла 22 человека и нашла девять тел после того, как лодка контрабандистов с мигрантами перевернулась во время шторма примерно в 50 километрах к югу от итальянского острова Лампедуза.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Жертвами стали шестимесячный ребенок и восемь мужчин, сообщает Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR). Шестеро из тех, кто выжил, получили медицинскую помощь от сильного переохлаждения и обезвоживания.

Выжившие сообщили, что лодка со стальным дном вышла из тунисского города Сфакс в ночь на воскресенье, на борту находились 46 человек из Гвинеи, Буркина-Фасо, Мали и Кот-д'Ивуара.

Лодка перевернулась в среду утром, когда волны достигали 5 метров, и пассажиры лодки "очень разволновались, когда сломался двигатель, а плавсредство начало дрейфовать", сообщило UNHCR.

Итальянская береговая охрана заявила, что продолжает воздушное наблюдение за районом, который находится в зоне поисково-спасательных работ Мальты.

Попытки пересечь Средиземное море из Африки в Европу обычно увеличиваются с приближением лета, что вызывает беспокойство относительно увеличения количества кораблекрушений, особенно учитывая то, что итальянские портовые правила ограничивают деятельность благотворительных спасательных лодок.

Ультраправое правительство Италии недавно приказало благотворительным судам после каждой спасательной операции уходить в северные порты, сократив их деятельность, а также конфисковало суда, которые, по его словам, нарушают его правила.

Накануне сообщалось, что спасатели на восточном греческом острове Хиос в среду нашли тела трех девушек, которые погибли после того, как лодка с мигрантами из соседней Турции ударилась о скалы.

Перед этим у берегов Турции в Эгейском море затонула резиновая ло дка с мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека.

До этого стало известно, что два человека погибли при попытке добраться до испанских Канарских островов на лодке, в которой в целом находились 40 мигрантов.