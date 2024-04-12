В Польше за два дня зафиксировали более 600 попыток мигрантов прорваться из Беларуси в ЕС

За предыдущие двое суток польские пограничники более 600 раз разворачивали на границе с Беларусью мигрантов, пытающихся попасть в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в Пограничной службе 12 апреля.

За предыдущие два дня, 10 и 11 апреля, пограничники зафиксировали 613 попыток нелегального пересечения границы.

"В сторону патрулей бросали ветки и камни, иностранцы применяли также газ. Один сотрудник пострадал", – сообщает Пограничная служба Польши.

Кроме того, шесть человек задержали по подозрениям в содействии мигрантам. Четырем мигрантам оказывали медицинскую помощь.

Ранее в среду польские пограничники опубликовали видео попытки большой группы мигрантов перейти границу.

В марте польские пограничники сообщали об интенсивных попытках нелегалов попасть из Беларуси в Польшу.

Как известно, с лета 2021 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока, которые пытаются попасть в ЕС. С зимы 2021 года интенсивность таких попыток существенно снизилась, но проблема не исчезла.

С конца 2023 года похожая проблема возникла на российско-финской границе. Финляндия в ответ полностью закрыла сухопутную границу с Россией на неопределенный срок, а недавно также закрыла морские КПП в восточной части Финского залива.

На этой неделе премьер Финляндии собирал на совещание руководителей фракций для обсуждения изменений в законодательство, которые дадут эффективные инструменты реагирования на гибридный миграционный кризис.