У Єврокомісії заявили, що Грузія повинна відкликати закон про "іноагентів"

У Єврокомісії закликали Грузію відкликати законодавство про "іноагентів", висловлюючи занепокоєння у зв’язку з можливим його ухваленням.

Про це, як пише "Європейська правда", речник комісії повідомив виданню Politico.

Речник комісії зазначив, що оголошення партії влади Грузії про повторне внесення законопроєкту про "іноземних агентів" викликає серйозне занепокоєння.

"Ми закликаємо Грузію відкликати таке законодавство, відповідно до публічних зобов'язань уряду і керівної партії", – сказав представник ЄК виданню на умовах анонімності.

"Європейська рада надала Грузії статус кандидата на вступ до ЄС за умови, що буде здійснено низку кроків", – додав речник Єврокомісії.

"Серед них – забезпечення свободи зібрань і вираження поглядів, а також проведення консультацій і взаємодії з громадянським суспільством, що дозволить йому брати повноцінну участь у законодавчих і політичних процесах і забезпечить йому можливість вільно діяти", – зазначив речник.

Тепер комісія оцінить вплив запропонованого законопроєкту і "повідомить про стан справ у Грузії" в наступному звіті про розширення, який очікується восени.

Посол Європейського Союзу в Грузії заявив, що законопроєкт про "іноземних агентів", є несумісним із цінностями ЄС, до якого прагне приєднатися країна.

Посол США в Грузії Робін Данніган, коментуючи наміри Тбілісі схвалити законопроєкт про "іноагентів", заявила, що він відхилить країну від шляху до ЄС.

Своєю чергою влада Грузії наполягає, що закон про "іноагентів" не завадить шляху до ЄС.