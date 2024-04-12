В Еврокомиссии заявили, что Грузия должна отозвать закон об "иноагентах"

В Еврокомиссии призвали Грузию отозвать законодательство об "иноагентах", выражая беспокойство в связи с возможным его принятием.

Об этом, как пишет "Европейская правда", представитель комиссии сообщил изданию Politico.

Представитель комиссии отметил, что объявление партии власти Грузии о повторном внесении законопроекта об "иностранных агентах" вызывает серьезное беспокойство.

"Мы призываем Грузию отозвать такое законодательство, в соответствии с публичными обязательствами правительства и правящей партии", – сказал представитель ЕК изданию на условиях анонимности.

"Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата на вступление в ЕС при условии, что будет осуществлен ряд шагов", – добавил представитель Еврокомиссии.

"Среди них – обеспечение свободы собраний и выражения взглядов, а также проведение консультаций и взаимодействия с гражданским обществом, что позволит ему принимать полноценное участие в законодательных и политических процессах и обеспечит ему возможность свободно действовать", – отметил спикер.

Теперь комиссия оценит влияние предложенного законопроекта и "сообщит о состоянии дел в Грузии" в следующем отчете о расширении, который ожидается осенью.

Посол Европейского Союза в Грузии заявил, что законопроект об "иностранных агентах", несовместим с ценностями ЕС, к которому стремится присоединиться страна.

Посол США в Грузии Робин Данниган, комментируя намерения Тбилиси одобрить законопроект об "иноагентах", заявила, что он отклонит страну от пути в ЕС.

Между тем власти Грузии настаивают, что закон об "иноагентах" не помешает движению в ЕС.