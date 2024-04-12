Міністра транспорту Німеччини розкритикували за погрозу заборони водіння у вихідні

Міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінг викликав негативну реакцію в п’ятницю після того, як пригрозив ввести заборону на водіння у вихідні дні влітку, щоб досягти кліматичних цілей.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації агентства Reuters.

У 2023 році викиди парникових газів у Німеччині впали до найнижчого рівня за 70 років, але транспортний сектор країни постійно не досягає своїх кліматичних цілей.

Відповідно до чинного закону про захист клімату, міністерство транспорту має розпочати негайну програму, щоб повернути сектор у належне русло. Міністр транспорту поки що опирався запровадженню такої програми для галузі.

Він заявляв, що майбутні поправки до закону про захист клімату дозволять сектору не досягати мети скорочення викидів вуглекислого газу, якщо загальна ціль Німеччини щодо викидів буде досягнута.

У міністерстві транспорту заявили, що реформування цього сектора є більш складним, ніж інших сфер економіки, оскільки воно впливає на повсякденне життя людей, яке неможливо змінити швидко.

Протягом кількох місяців переговорів урядова коаліція соціал-демократів досі не дійшла згоди щодо поправок.

Прагнучи змусити своїх партнерів по коаліції швидко схвалити зміни, Вісcінг сказав, що міністерству доведеться ввести заборону на водіння на вихідних, щоб відповідати вимогам чинного законодавства, якщо майбутні поправки не набудуть чинності до середини липня.

"Відповідне зниження продуктивності дорожнього руху було б можливим лише за допомогою обмежувальних заходів, про які важко повідомити населенню, таких як загальнонаціональна та безстрокова заборона на водіння по суботах і неділях", – написав Віссінг у листі лідерам коаліційних парламентських груп.

Партнери по коаліції та екологічні групи різко розкритикували лист як безвідповідальне розпалювання страху.

"Міністр не зобов’язаний порушувати необґрунтовані побоювання", – заявила в п’ятницю лідерка парламентської групи "Зелених" Катаріна Дроге, закликавши міністра внести розумні пропозиції щодо більшого захисту клімату в транспортному секторі.

Заступник голови парламентської групи соціал-демократівДетлеф Мюллер заявив, що такі маневри не сприятимуть переговорам у парламенті щодо нового закону про захист клімату.

Міністерство транспорту заявило в п'ятницю, що лист міністра не був погрозою, а міністр радше висловив думку, що парламент повинен виконати свої обов'язки та погодити поправку.

Нагадаємо, торік у листопаді суд у Німеччині визнав федеральний уряд винним у порушенні кліматичного закону.

А екологи подали до суду на Португалію через бездіяльність щодо клімату.