Министра транспорта Германии раскритиковали за угрозу запрета вождения в выходные

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг вызвал негативную реакцию в пятницу после того, как пригрозил ввести запрет на вождение в выходные дни летом, чтобы достичь климатических целей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства Reuters.

В 2023 году выбросы парниковых газов в Германии упали до самого низкого уровня за 70 лет, но транспортный сектор страны постоянно не достигает своих климатических целей.

Согласно действующему закону о защите климата, министерство транспорта должно начать немедленную программу, чтобы вернуть сектор в соответствующее русло. Министр транспорта пока сопротивлялся внедрению такой программы для отрасли.

Он заявлял, что предстоящие поправки в закон о защите климата позволят сектору не достигать цели сокращения выбросов углекислого газа, если общая цель Германии в отношении выбросов будет достигнута.

В министерстве транспорта заявили, что реформирование этого сектора является более сложным, чем других сфер экономики, поскольку оно влияет на повседневную жизнь людей, которую невозможно изменить быстро.

В течение нескольких месяцев переговоров правительственная коалиция социал-демократов до сих пор не пришла к согласию относительно поправок.

Стремясь заставить своих партнеров по коалиции быстро одобрить изменения, Виссинг сказал, что министерству придется ввести запрет на вождение на выходных, чтобы отвечать требованиям действующего законодательства, если будущие поправки не вступят в силу до середины июля.

"Соответствующее снижение производительности дорожного движения было бы возможно только с помощью ограничительных мер, о которых трудно сообщить населению, таких как общенациональный и бессрочный запрет на вождение по субботам и воскресеньям", – написал Виссинг в письме лидерам коалиционных парламентских групп.

Партнеры по коалиции и экологические группы резко раскритиковали письмо как безответственное разжигание страха.

"Министр не обязан нарушать необоснованные опасения", – заявила в пятницу лидер парламентской группы "Зеленых" Катарина Дроге, призвав министра внести разумные предложения по большей защите климата в транспортном секторе.

Заместитель председателя парламентской группы социал-демократов Детлеф Мюллер заявил, что такие маневры не будут способствовать переговорам в парламенте по новому закону о защите климата.

Министерство транспорта заявило в пятницу, что письмо министра не было угрозой, а министр скорее высказал мнение, что парламент должен выполнить свои обязанности и согласовать поправку.

Напомним, в ноябре прошлого года суд в Германии признал федеральное правительство виновным в нарушении климатического закона.

А экологи подали в суд на Португалию из-за бездействия по климату.