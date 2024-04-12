Франція відкликає сім'ї дипломатів з Ірану на тлі очікуваної атаки на Ізраїль

Франція наказала евакуювати сім’ї своїх дипломатів з Ірану на тлі побоювань, що Тегеран може атакувати Ізраїль у відповідь на обстріл іранського консульства в Дамаску, де перебували іранські генерали.

Про це заявило МЗС Франції в п’ятницю, пише "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Франції порадило громадянам не їздити до Ірану, Лівану, Ізраїлю та на палестинські території, а також заявило, що французьким державним службовцям тепер заборонено виконувати будь-які місії там.

У заяві французького МЗС у Twitter (X) йдеться про те, що родичі дипломатів у Ірані повернуться до Франції.

Франція, Велика Британія, Канада та Австралія випустили повідомлення із застереженнями про заборону поїздок до Ізраїлю.

США обмежили поїздки американських дипломатів та їхніх сімей в Ізраїль, заборонивши тамтешнім співробітникам подорожувати до більшої частини країни.

Німецька авіакомпанія Lufthansa продовжила тимчасове призупинення польотів до Тегерана та з Тегерана до суботи.

Іран пригрозив Ізраїлю розплатою за удар по іранському консульству в Сирії 1 квітня, під час якого було вбито сім членів іранської революційної гвардії. Це викликало побоювання, що і без того нестабільний клімат на Близькому Сході може швидко погіршитися.

Американські посадовці вважають, що Іран уже 12 квітня може завдати масового удару безпілотниками та ракетами по Ізраїлю.