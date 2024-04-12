Франция отзывает семьи дипломатов из Ирана на фоне ожидаемой атаки на Израиль

Франция приказала эвакуировать семьи своих дипломатов из Ирана на фоне опасений, что Тегеран может атаковать Израиль в ответ на обстрел иранского консульства в Дамаске, где находились иранские генералы.

Об этом заявил МИД Франции в пятницу, пишет "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Франции посоветовало гражданам не ездить в Иран, Ливан, Израиль и палестинские территории, а также заявило, что французским государственным служащим теперь запрещено выполнять какие-либо миссии там.

В заявлении французского МИД в Twitter (X) говорится, что родственники дипломатов в Иране вернутся во Францию.

Франция, Великобритания, Канада и Австралия выпустили сообщения с оговорками о запрете поездок в Израиль.

США ограничили поездки американских дипломатов и их семей в Израиль, запретив тамошним сотрудникам путешествовать в большую часть страны.

Немецкая авиакомпания Lufthansa продлила временную приостановку полетов в Тегеран и из Тегерана до субботы.

Иран пригрозил Израилю расплатой за удар по иранскому консульству в Сирии 1 апреля, во время которого были убиты семь членов иранской революционной гвардии. Это вызывало опасение, что и без того нестабильный климат на Ближнем Востоке может быстро ухудшиться.

Американские чиновники считают, что Иран уже 12 апреля может нанести массовый удар беспилотниками и ракетами по Израилю.