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Кулеба обговорив з главою МЗС Італії пошуки систем ППО

Новини — П'ятниця, 12 квітня 2024, 20:11

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні пошуки для України систем протиповітряної оборони.

Про це Кулеба розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що обговорив конкретні кроки, як Італія, яка головує у G7, може взяти активну участь у пошуку систем протиповітряної оборони та прийнятті узгоджених рішень щодо їх доставки в Україну.

Він подякував італійському колезі за послідовну підтримку України. 

Нагадаємо,  Кулеба у виступі на Форумі дипломатії воєнного часу визначив п'ять пріоритетів роботи МЗС у 2024 році, і першим назвав постачання в Україну ППО.

Також у четвер Кулеба закликав голову МЗС Франції до негайних дій із постачання ППО Україні та заявив, що Україна не втратила б Трипільську ТЕС, маючи достатньо Patriot.

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Кулеба Італія Зброя ЗСУ