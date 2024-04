Кулеба обговорив з главою МЗС Італії пошуки систем ППО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні пошуки для України систем протиповітряної оборони.

Про це Кулеба розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що обговорив конкретні кроки, як Італія, яка головує у G7, може взяти активну участь у пошуку систем протиповітряної оборони та прийнятті узгоджених рішень щодо їх доставки в Україну.

Він подякував італійському колезі за послідовну підтримку України.

I spoke with @Antonio_Tajani and thanked Italy for its consistent support for Ukraine. We discussed concrete steps how Italy, as the G7's presiding country, can take an active role in finding air defense systems and making coordinated decisions about their delivery to Ukraine.