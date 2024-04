Кулеба обсудил с главой МИД Италии поиски систем ПВО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни поиски для Украины систем противовоздушной обороны.

Об этом Кулеба рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Кулеба отметил, что обсудил конкретные шаги, как председательствующая в G7 Италия может принять активное участие в поиске систем противовоздушной обороны и принятии согласованных решений по их доставке в Украину.

Он поблагодарил итальянский коллегу за последовательную поддержку Украины.

I spoke with @Antonio_Tajani and thanked Italy for its consistent support for Ukraine. We discussed concrete steps how Italy, as the G7's presiding country, can take an active role in finding air defense systems and making coordinated decisions about their delivery to Ukraine.