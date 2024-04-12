Президентка Грузії помилує засудженого на 9 років учасника антиурядового протесту

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що помилує 22-річного Лазаре Григоріадіса – учасника минулорічних протестів проти закону про "іноагентів", якого засудили до дев’яти років ув’язнення за нібито напад на поліцейських.

Про це вона сказала в інтерв’ю грузинському Першому каналу ввечері 12 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Зурабішвілі сказала, що ухвалила рішення про помилування Григоріадіса вранці в п’ятницю, позаяк не вважає, що він заслуговує на таке суворе покарання.

"Я ще не підписала його, бо існують процедури, але рішення вже ухвалене. Я думала про нього кілька днів, але поки не було винесено вироку, я не могла нічого вирішити", – пояснила вона.

Президентка Грузії уточнила, що не може сказати, скільки "годин або днів" займе процедура помилування хлопця.

Раніше 12 квітня Тбіліський міський суд засудив 22-річного Лазаре Григоріадіса до 9 років позбавлення волі за те, що він кинув "коктейль Молотова" у бік поліції та підпалив патрульну машину під час протестів у березні 2023 року.

Крім того, Григоріадіс був засуджений до 1 року і 6 місяців позбавлення волі за завдання поранень своєму батькові. Бека Грігоріадіс у червні минулого року зашив собі рот та око на знак протесту проти незаконного утримування його сина.

Минулорічні протести проти ухвалення так званого закону про "іноагентів" призвели до того, що законодавство не було схвалене. Але у цьому році "Грузинська мрія" повторно хоче затвердити закон попри критику в ЄС.