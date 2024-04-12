Президент Грузии помилует осужденного на 9 лет участника антиправительственного протеста

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что помилует 22-летнего Лазаре Григориадиса – участника прошлогодних протестов против закона об "иноагентах", которого приговорили к девяти годам заключения за якобы нападение на полицейских.

Об этом она сказала в интервью грузинскому Первому каналу вечером 12 апреля, сообщает "Европейская правда".

Зурабишвили сказала, что приняла решение о помиловании Григориадиса утром в пятницу, поскольку не считает, что он заслуживает такого сурового наказания.

"Я еще не подписала его, потому что существуют процедуры, но решение уже принято. Я думала о нем несколько дней, но пока не был вынесен приговор, я не могла ничего решить", – пояснила она.

Президент Грузии уточнила, что не может сказать, сколько "часов или дней" займет процедура помилования парня.

Ранее 12 апреля Тбилисский городской суд приговорил 22-летнего Лазаре Григориадиса к 9 годам лишения свободы за то, что он бросил "коктейль Молотова" в сторону полиции и поджег патрульную машину во время протестов в марте 2023 года.

Кроме того, Григориадис был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы за нанесение ранений своему отцу. Бека Григориадис в июне прошлого года зашил себе рот и глаз в знак протеста против незаконного удержания его сына.

Прошлогодние протесты против принятия так называемого закона об "иноагентах" привели к тому, что законодательство не было принято. Но в этом году "Грузинская мечта" повторно хочет утвердить закон, несмотря на критику в ЕС.