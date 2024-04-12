Укр Рус Eng

Президент Грузии помилует осужденного на 9 лет участника антиправительственного протеста

Новости — Пятница, 12 апреля 2024, 20:32 — Олег Павлюк

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что помилует 22-летнего Лазаре Григориадиса – участника прошлогодних протестов против закона об "иноагентах", которого приговорили к девяти годам заключения за якобы нападение на полицейских.

Об этом она сказала в интервью грузинскому Первому каналу вечером 12 апреля, сообщает "Европейская правда".

Зурабишвили сказала, что приняла решение о помиловании Григориадиса утром в пятницу, поскольку не считает, что он заслуживает такого сурового наказания.

"Я еще не подписала его, потому что существуют процедуры, но решение уже принято. Я думала о нем несколько дней, но пока не был вынесен приговор, я не могла ничего решить", – пояснила она.

Президент Грузии уточнила, что не может сказать, сколько "часов или дней" займет процедура помилования парня.

Шольц заявил премьеру Грузии, что скандальный закон об "иноагентах" принимать не следует

Ранее 12 апреля Тбилисский городской суд приговорил 22-летнего Лазаре Григориадиса к 9 годам лишения свободы за то, что он бросил "коктейль Молотова" в сторону полиции и поджег патрульную машину во время протестов в марте 2023 года.

Кроме того, Григориадис был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы за нанесение ранений своему отцу. Бека Григориадис в июне прошлого года зашил себе рот и глаз в знак протеста против незаконного удержания его сына.

Прошлогодние протесты против принятия так называемого закона об "иноагентах" привели к тому, что законодательство не было принято. Но в этом году "Грузинская мечта" повторно хочет утвердить закон, несмотря на критику в ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Грузия