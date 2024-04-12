Польша предупредила своих граждан о поездках на Ближний Восток

МИД Польши обновил предупреждения для поляков по поводу поездок и пребывания в Израиле, на палестинских территориях и Ливане на фоне роста угрозы более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление польского МИД.

Министерство отметило, что нельзя исключать, что произойдет внезапная эскалация военных действий, которая повлечет за собой значительные трудности с выездом с этих территорий.

"Возможная эскалация может привести к значительным ограничениям в авиасообщении и невозможности пересечения наземных пунктов пропуска", – сообщил на своем сайте МИД Польши.

Министерство рекомендовало избегать любых поездок в сектор Газа и близлежащих районов, а также в приграничную зону с Ливаном и Сирией и в Иерусалим. На территории Израиля и оккупированных палестинских территориях Министерство иностранных дел рекомендовало воздерживаться от необязательных поездок.

"Мы призываем людей, которые сейчас находятся в Израиле и на оккупированных палестинских территориях, рассмотреть, необходимо ли их дальнейшее пребывание", – призвали в министерстве.

Обновление также относится к Ливану.

"В связи с продолжающимся конфликтом в регионе и нестабильной ситуацией на юге страны и периодическими перестрелками, а также случаями задержания иностранцев, в том числе граждан Польши, о которых все чаще сообщают, Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от всех поездок в Ливан", – предупредили польские дипломаты.

Подобные заявления сделали правительства других западных стран, включая США и Францию.

Напомним, Иран пригрозил Израилю расплатой за удар по иранскому консульству в Сирии 1 апреля, во время которого были убиты семь членов иранской революционной гвардии. Это вызывало опасение, что и без того нестабильный климат на Ближнем Востоке может быстро ухудшиться.

Американские чиновники считают, что Иран уже 12 апреля может нанести массовый удар беспилотниками и ракетами по Израилю.

Франция приказала эвакуировать семьи своих дипломатов из Ирана.

Министерство обороны США решило перекинуть дополнительные силы и средства в регион Ближнего Востока на фоне подготовки к возможной атаке Ирана на Израиль.