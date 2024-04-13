Підтримка німецьких ультраправих стрімко впала з початку року

Підтримка виборцями у Німеччині ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" знизилася до 18 відсотків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування, проведене соціологічним інститутом INSA для видання Bild.

Згідно з дослідженням, за останній тиждень рейтинг "Альтернативи для Німеччини" знизився на один відсотковий пункт, а з січня 2024 року – на п'ять відсоткових пунктів.

Як свідчить опитування, попри втрату одного відсоткового пункту опозиційна ХДС/ХСС залишаються беззаперечним лідером з 30 відсотками.

Водночас соціал-демократи канцлера Олафа Шольца з 16% несподівано повернулися в групу лідерів, набравши за тиждень один відсотковий пункт.

Незмінними залишаються показники двох інших урядових партій – "Зелених" (13%) та "Вільних демократів" (5%).

Рейтинг "Альянсу Сари Вагенкнехт" (BSW), що виступає проти військової допомоги Україні, як і попереднього тижня, має 6%.

Раніше повідомляли, що підтримка виборцями у Німеччині ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" знизилася через ймовірні зв'язки її депутатів із проросійською мережею впливу, яку нещодавно викрили в Європі.

Перед цим стало відомо, що Чехія розкрила проросійську мережу, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі.

У цьому контексті Прага оголосила про санкції проти Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівський сайт правого спрямування Voice of Europe.

Крім того, журналістське розслідування виявило, що депутат Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" й кандидат від цієї партії на виборах до Європарламенту Петр Бистронь отримував гроші від проросійської мережі впливу. Сам Бистронь вирішив оскаржити в суді ці звинувачення.