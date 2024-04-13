Поддержка немецких ультраправых стремительно упала с начала года

Поддержка избирателями в Германии ультраправой партии "Альтернатива для Германии" снизилась до 18 процентов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос, проведенный социологическим институтом INSA для издания Bild.

Согласно исследованию, за последнюю неделю рейтинг "Альтернативы для Германии" снизился на один процентный пункт, а с января 2024 года – на пять процентных пунктов.

Как свидетельствует опрос, несмотря на потерю одного процентного пункта оппозиционная ХДС/ХСС остаются безоговорочным лидером с 30 процентами.

В то же время социал-демократы канцлера Олафа Шольца с 16% неожиданно вернулись в группу лидеров, набрав за неделю один процентный пункт.

Неизменными остаются показатели двух других правительственных партий – "Зеленых" (13%) и "Свободных демократов" (5%).

Рейтинг "Альянса Сары Вагенкнехт" (BSW), выступающей против военной помощи Украине, как и на предыдущей неделе, имеет 6%.

Ранее сообщалось, что поддержка избирателями в Германии ультраправой партии "Альтернатива для Германии" снизилась из-за вероятных связей ее депутатов с пророссийской сетью влияния, которую недавно разоблачили в Европе.

Перед этим стало известно, что Чехия раскрыла пророссийскую сеть, которая разрабатывала операцию по распространению российского влияния и подрыва безопасности в Европе.

В этом контексте Прага объявила о санкциях против Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и прокремлевский сайт правого направления Voice of Europe.

Кроме того, журналистское расследование выявило, что депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" и кандидат от этой партии на выборах в Европарламент Петр Быстронь получал деньги от пророссийской сети влияния. Сам Быстронь решил обжаловать в суде эти обвинения.