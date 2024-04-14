Иран угрожает ударами по силам США, если те помогут Израилю отомстить за атаку

В Тегеране пригрозили США нанести удары по их силам на Ближнем Востоке, если Штаты будут сотрудничать с Израилем в подготовке ответа на воздушную атаку Ирана 14 апреля.

Как сообщает СNN, пишет "Европейская правда", с такими заявлениями на государственном телевидении выступил представитель Корпуса стражей Исламской революции Сардар Багери.

Он заявил, что Иран считает операцию мести Израилю завершенной, но будет отвечать, если Израиль осуществит какие-то действия в ответ.

"Если сионистский режим отреагирует, наша следующая операция будет значительно масштабнее", – заявил Багери.

Иран якобы передал предупреждение Вашингтону через швейцарское посольство о том, что в случае сотрудничества с Израилем в его дальнейших действиях могут быть нанесены удары по американским базам.

По словам источников в администрации Байдена, президент США в разговоре с премьером Израиля после атаки отметил, что Израиль может считать результат победным для себя и предупредил, что Штаты не будут участвовать в возможных атакующих действиях Израиля против Ирана.

Как известно, Иран анонсировал атаку против Израиля, которая в конце концов состоялась в ночь на 14 апреля, как месть за удар по его дипломатическому учреждению в сирийском Дамаске, где погибли семеро военных. Тегеран возлагает ответственность за него на Израиль и США как союзника Израиля.

В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 – крылатые ракеты и 120 – баллистические, почти все их сбили.

Отражать атаку помогали военные США и Иордании, в Израиле заявили, что участвовали также Великобритания и Франция.

Президент США Джо Байден в связи с атакой собирал на обсуждение команду по безопасности и провел разговор с премьер-министром Израиля. Также он заявил, что созывает на 14 апреля внеочередную встречу лидеров Группы семи, чтобы скоординировать дипломатическую реакцию на атаку Ирана.