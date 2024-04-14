Глава Пентагону: США не прагнуть конфлікту з Іраном

США не шукають конфлікту з Іраном, але будуть захищати свої війська на Близькому Сході та надавати підтримку Ізраїлю.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє "Європейська правда".

Остін зазначив, що США засуджують "ці безрозсудні і безпрецедентні атаки Ірану і його маріонеток", а також закликали утриматись від будь-яких подальших агресивних дій.

"Ми не прагнемо конфлікту з Іраном, але ми без вагань будемо діяти для захисту наших військ і підтримки оборони Ізраїлю", – підкреслив він.

Очільник Пентагону подякував американським військовим, які допомагали у відбитті масованої атаки Ірану на Ізраїль.

Остін поінформував, що США на Близькому Сході 13 квітня перехопили десятки ракет і безпілотників на шляху до Ізраїлю, які запускали з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену.

"Наші сили залишаються на позиціях для захисту американських військ і партнерів у регіоні, надання подальшої підтримки обороні Ізраїлю і зміцнення регіональної стабільності", – додав він.

ЗМІ раніше повідомили, що президент США Джо Байден у розмові з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу після атаки Ірану попередив, що Штати не будуть долучатися до можливих дій Ізраїлю проти Ірану у відповідь на неї.

Крім того, Байден у зв’язку з атакою збирав на обговорення безпекову команду і скликав на 14 квітня позачергову зустріч лідерів Групи семи, щоб скоординувати дипломатичну реакцію на атаку Ірану.