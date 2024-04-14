Глава Пентагона: США не стремятся к конфликту с Ираном

США не ищут конфликта с Ираном, но будут защищать свои войска на Ближнем Востоке и оказывать поддержку Израилю.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает "Европейская правда".

Остин отметил, что США осуждают "эти безрассудные и беспрецедентные атаки Ирана и его марионеток", а также призвали воздержаться от любых дальнейших агрессивных действий.

"Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но мы без колебаний будем действовать для защиты наших войск и поддержки обороны Израиля", – подчеркнул он.

Глава Пентагона поблагодарил американских военных, которые помогали в отражении массированной атаки Ирана на Израиль.

Остин проинформировал, что США на Ближнем Востоке 13 апреля перехватили десятки ракет и беспилотников на пути к Израилю, которые запускали из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.

"Наши силы остаются на позициях для защиты американских войск и партнеров в регионе, оказания дальнейшей поддержки обороне Израиля и укрепления региональной стабильности", – добавил он.

СМИ ранее сообщили, что президент США Джо Байден в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху после атаки Ирана предупредил, что Штаты не будут участвовать в возможных действиях Израиля против Ирана в ответ на нее.

Кроме того, Байден в связи с атакой собирал на обсуждение команду по безопасности и созвал на 14 апреля внеочередную встречу лидеров Группы семи, чтобы скоординировать дипломатическую реакцию на атаку Ирана.