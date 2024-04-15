В Грузии начинают рассмотрение "российского закона" об "иноагентах", под парламентом – протест

Под парламентом Грузии в понедельник собралась акция протеста против принятия закона об "иноагентах", который в этот день должен рассмотреть парламентский комитет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Грузия Online".

Присутствующие на акции протестуют против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который сегодня утром будет рассматривать юридический комитет.

Демонстрация проходит у заднего входа в парламент. На месте собрались представители общественных организаций и СМИ, которые развернули баннеры с надписью: "Нет российскому закону!". Они сравнивают предложенное законодательство с российским, которое Кремль использует для подавления инакомыслия. На месте мобилизована полиция.

фото: SOVA

Как сообщает проект SOVA, участники акции развернули возле парламента флаг ЕС.

фото: SOVA

Кроме того, еще одна акция протеста против законопроекта пройдет перед парламентом вечером в 19:00.

"Борьба за европейское будущее Грузии продолжается. Не оставайся дома, выходи на улицу. "Российский закон" касается всех граждан Грузии! "Российский закон" – это большая стена между Грузией и Европой! Да – Европе! Нет – российскому закону!" – говорится в информации, распространенной организаторами протестов в соцсетях.

В Еврокомиссии призвали Грузию отозвать законодательство об "иноагентах", выражая беспокойство в связи с возможным его принятием.

Посол Европейского Союза в Грузии заявил, что законопроект об "иностранных агентах" несовместим с ценностями ЕС, к которому стремится присоединиться страна.

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