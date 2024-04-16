Новый представитель фон дер Ляен отказался от должности после критики в фаворитизме

Избранник главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен на прибыльный пост представителя малых и средних предприятий решил отказаться от работы за несколько часов до первого рабочего дня по обвинению в фаворитизме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Назначение немецкого депутата Европарламента Маркуса Пипера на этот пост вызвало критику решения фон дер Ляйен со стороны членов Еврокомиссии и Европейского парламента.

"Президент одновременно уважает и жалеет о решении Маркуса Пипера не занять должность представителя по вопросам малого и среднего бизнеса с 16 апреля, как было запланировано. Маркус Пипер является проверенным экспертом по малым и средним предприятиям и победил в многоэтапном процессе отбора",– сказал спикер фон дер Ляен в понедельник вечером.

Оппоненты фон дер Ляен в других партиях указывали на сообщение СМИ о том, что Еврокомиссия отклонила двух других кандидатов, имевших лучшие результаты, чем Пипер, в начальном процессе отбора на должность.

На прошлой неделе Европейский парламент одобрил текст с призывом к комиссии упразднить назначение Пипера.

Пипер заявил немецкой газете Handelsblatt в понедельник, что его назначение также было осложнено противодействием со стороны еврокомиссара Франции Тьерри Бретона, управляющего промышленной политикой ЕС.

"На данный момент я не вижу возможности выполнить законные ожидания, связанные с должностью", – цитирует газета слова Пипера.

Пресс-секретарь фон дер Ляен сказал, что глава Еврокомиссии приостановила повторное открытие процедуры отбора на этот пост до окончания выборов в Европейский парламент в июне, после которых будет сформирован новый Европейский парламент и комиссия.

Напомним, фон дер Ляен в преддверии выборов в Европарламент предостерегла от поддержки политических "друзей Путина" – крайних правых и левых политических сил.

Она также пообещалаа дать отпор ультраправым, которые, по ее словам, хотят "украсть будущее Европы".