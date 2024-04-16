Парламент Грузии рассмотрит первое чтение закона об "иноагентах", несмотря на протесты

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния" во вторник будет вынесен на пленарное заседание, несмотря на критику Запада и оппозицию со стороны гражданского общества.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Грузия Online".

Спикер заявил о "дезинформационной атаке" на грузинское общество, при которой "опять пытаются подавить здравый смысл слоганами, лозунгами и догмами".

"Этот процесс имеет свое описание, он называется догматизмом, когда вместо представления аргументов мнение представляется общественности как аргумент", – заявил журналистам глава парламента Грузии, говоря по поводу законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Он заявил, что "говорить догмами и подавлять аргументированные суждения больше не получится".

15 апреля в парламентском комитете по правовым вопросам состоялось первое слушание законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на волну критики от западных партнеров и возмущение внутри страны.

Сообщалось, что на заседание пустили не всех аккредитованных журналистов. Комитет одобрил проект.

Кроме того, во время выступления лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе лидер партии "Граждане" Алеко Елисашвили ударил политика кулаком в лицо. После чего на оппозиционера с кулаками напали соратники Мдинарадзе.

Разбирательство в парламенте сопровождалось протестами с последующими задержаниями демонстрантов.