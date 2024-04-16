Данія підписала з Аргентиною угоду про продаж 24 винищувачів F-16

Данія підписала угоду на суму близько 2,1 мільярда крон (300 мільйонів доларів) про продаж Аргентині 24 застарілих винищувачів F-16.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Дату передачі F-16 Аргентині ще не оголосили. Очікують, що винищувачі передадуть в найближчі роки.

За словами міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, Копенгаген отримує нові літаки F-35, а продаж майже 40-річних F-16, які "пройшли ретельне технічне обслуговування й технологічне оновлення", означає, що Аргентина "стане частиною глобального сімейства F-16".

Данія замовила 27 винищувачів F-35A, перехід на які військово-повітряних сил країни відбудеться наприкінці 2025 року.

Копенгаген має 30 діючих винищувачів F-16. Невизначену кількість решти винищувачів він обіцяв Україні як безоплатну допомогу.

Нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Данія працює над новим пакетом допомоги Україні.

Перед цим данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен заявляла, що Данія сподівається надати Україні літаки F-16 найближчим часом.

За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.