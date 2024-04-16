Дания подписала с Аргентиной соглашение о продаже 24 истребителей F-16

Дания подписала соглашение на сумму около 2,1 миллиарда крон (300 миллионов долларов) о продаже Аргентине 24 устаревших истребителей F-16.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Дату передачи F-16 Аргентине еще не объявили. Ожидается, что истребители передадут в ближайшие годы.

По словам министра обороны Дании Троельса Лунда Поульсена, Копенгаген получает новые самолеты F-35, а продажа почти 40-летних F-16, которые "прошли тщательное техническое обслуживание и технологическое обновление", означает, что Аргентина "станет частью глобального семейства F-16".

Дания заказала 27 истребителей F-35A, переход на которые военно-воздушных сил страны состоится в конце 2025 года.

Копенгаген имеет 30 действующих истребителей F-16. Неопределенное количество остальных истребителей он обещал Украине в качестве безвозмездной помощи.

Недавно глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Дания работает над новым пакетом помощи Украине.

Ранее датский премьер-министр Метте Фредериксен заявляла, что Дания надеется предоставить Украине самолеты F-16 в ближайшее время.

По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.