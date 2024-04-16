Министр по делам Европы правительства Франции Жан-Ноэль Барро пожаловался на пропаганду и дезинформацию, которая атакует его страну накануне выборов в Европейский парламент в июне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на саммите по вопросам технологий и искусственного интеллекта, организованном изданием Politico.

По словам Барро, французские спецслужбы вынуждены справляться с волнами дезинформации накануне выборов в ЕС. Злоумышленники создают копии сайтов СМИ и официальных органов власти, а в социальных сетях наращивают активность фейковые аккаунты.

"За последние шесть недель не было ни одной недели без скоординированной дезинформационной кампании против Франции", – добавил французский министр.

К примеру, в феврале французский орган противодействия иностранному влиянию VIGINUM обнаружил спланированную дезинформационную кампанию во Франции, Германии и Польше, связанную со второй годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину и выборами в ЕС.

А в июне прошлого года французские власти разоблачили еще одну широкомасштабную российскую дезинформационную кампанию под названием Doppleganger, направленную на подрыв поддержки Украины со стороны Запада.

Напомним также, что Еврокомиссия призвала крупные онлайн-платформы принять меры перед выборами в Европарламент, чтобы противодействовать распространению ложной информации и скоординированной работе сетей ботов.