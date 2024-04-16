Німеччина оцінила зусилля Румунії на шляху до повноцінного членства в Шенгені

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер високо оцінила зусилля Румунії у боротьбі з нелегальною міграцією на тлі прагнень Бухареста отримати повноцінне членство в Шенгенській зоні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Такою була оцінка глави МВС ФРН після її переговорів зі своїм румунським колегою Кетеліном Предою у вівторок в Бухаресті.

"Я хотіла б висловити свою вдячність за хорошу співпрацю в цій сфері", – сказала вона.

Німеччина підтримує Румунію та Болгарію, де Фезер у понеділок відвідала кордон з Туреччиною, в їхньому прагненні повністю приєднатися до Шенгенської зони.

Своєю чергою Предою висловив сподівання, що питання щодо членства у "сухопутному" Шенгені, яке ветує Австрія, вдасться вирішити цього року.

Як зазначає DPA, нещодавній прогрес Болгарії та Румунії у захисті зовнішніх кордонів ЄС вже призвів до того, що банди контрабандистів все частіше шукають альтернативні маршрути і тепер вимагають більше грошей за переправлення людей через одну з цих двох країн.

Напередодні Фезер під час візиту до Болгарії підтвердила необхідність повноцінного членства країни в Шенгенській зоні.

31 березня Болгарія та Румунія стали новими членами Шенгенської зони. Шенгенські правила застосовуватимуться в обох країнах-членах, включаючи видачу шенгенських віз, а контроль на внутрішніх повітряних та морських кордонах буде скасовано. Водночас на сухопутних кордонах перевірки наразі здійснюються.

Колишній прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявляв про "конкретні плани", щоб Болгарія приєдналась до сухопутного Шенгену з 1 січня 2025 року.

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку також запевняв, що уряд має план для того, щоб країна повноцінно приєдналася до Шенгенської зони до кінця 2024 року.