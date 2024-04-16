Германия оценила усилия Румынии на пути к полноценному членству в Шенгене

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер высоко оценила усилия Румынии в борьбе с нелегальной миграцией на фоне стремлений Бухареста получить полноценное членство в Шенгенской зоне.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Такой была оценка главы МВД ФРГ после ее переговоров со своим румынским коллегой Кетелином Предой во вторник в Бухаресте.

"Я хотела бы выразить свою благодарность за хорошее сотрудничество в этой сфере", – сказала она.

Германия поддерживает Румынию и Болгарию, где Фезер в понедельник посетила границу с Турцией, в их стремлении полностью присоединиться к Шенгенской зоне.

В свою очередь Предой выразил надежду, что вопрос о членстве в "сухопутном" Шенгене, который ветирует Австрия, удастся решить в этом году.

Как отмечает DPA, недавний прогресс Болгарии и Румынии в защите внешних границ ЕС уже привел к тому, что банды контрабандистов все чаще ищут альтернативные маршруты и теперь требуют больше денег за переправку людей через одну из этих двух стран.

Накануне Фезер во время визита в Болгарию подтвердила необходимость полноценного членства страны в Шенгенской зоне.

31 марта Болгария и Румыния стали новыми членами Шенгенской зоны. Шенгенские правила будут применяться в обеих странах-членах, включая выдачу шенгенских виз, а контроль на внутренних воздушных и морских границах будет отменен. В то же время на сухопутных границах проверки пока осуществляются.

Бывший премьер-министр Болгарии Николай Денков заявлял о "конкретных планах", чтобы Болгария присоединилась к сухопутному Шенгену с 1 января 2025 года.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку также уверял, что у правительства есть план, чтобы страна полноценно присоединилась к Шенгенской зоне до конца 2024 года.